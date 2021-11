Dans le cadre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité genre qui a pour vision de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de participer à son dèveloppement, de jouir et de bénéficier de sa croissance, un atelier ayant pour objectif de restituer l'audit genre du ministère de l'intérieur a été organisé ce Vendredi 12 novembre sous la présidence du ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome avec la présence de la directrice ONU Femme Oulimata Sarr, du secrétaire général du ministère de la femme, de la famille et du genre, Mame Ngor Diouf et d'autres parties concernées.



Selon le ministre de l'intérieur, la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des filles est d'une importance capitale dans les réponses de l’État pour améliorer les conditions de vie des populations, mais également assurer la sécurité des personnes et des biens.



"Il est noté une augmentation du nombre des femmes dans les corps traditionnellement dédiés aux hommes. Notamment la police, les sapeurs pompiers, l'administration territoriale n'étant pas en reste, ce qui constitue une avancée notable à saluer", a soutenu le ministre Antoine Félix Diome.



Dans le même sens, la directrice de l'ONU Femme a déclaré que



"Le Sénégal est un exemple en Afrique dans l'institutionnalisation du genre... L'objectif global de cet audit a permis de faire l'état des lieux et le résultat de ce rapport fait l'objet de validation aujourd'hui."



Elle a aussi avancé que "les femmes représentent 23% du personnel à la Dage du ministère de l'intérieur..." et souhaite que les chiffres augmentent. Elle sollicite dans la même occasion du ministère qu'il renforce le budget annuel de la cellule genre qui est de 10 millions de Fcfa...