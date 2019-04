Atelier de partage et de pré validation du PSD : « L’agence a bien fixé ses objectifs » (Thérèse Faye Diouf)

L’atelier de partage et de pré validation du plan stratégique de développement et de contrat de performance a pris fin cet après-midi après deux jours. En effet, ils ont exploité des documents qui traduisent la vision, l’ambition et les stratégies de développement de l’agence pour les cinq prochaines années par le biais du plan stratégique de développement et constituent un moyen de mesurer leurs performances. Selon Thérèse Faye Diouf, directrice de la case des tout petits, certain train de mesures a été pris, mais surtout comment faire pour renforcer la question de l’accès national au niveau de l’agence de la case des tout petits. En outre, elle a précisé que la mise en œuvre de ce programme coïncide avec la deuxième phase du Paquet-Ef avec des responsabilités qui reviennent à l’Anpectp de manière très explicite...