Atelier de lancement de la gestion budgétaire 2019 : "Le taux d'engagement d'exécution du budget quitte les 4% en 2018 pour 12% en 2019" ( Mamadou Moustapha Bâ, directeur du budget)

Coïncidant avec la première année de mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal émergent à travers le plan d'actions prioritaires, l'exercice budgétaire 2019 va permettre de renforcer les programmes sociaux, de préserver la paix et la stabilité sociale et institutionnelle.

Le directeur du budget se félicite de l'évolution de l'engagement budgétaire qui a subi une augmentation relative de 8%.

Dans ce sillage, un atelier de lancement de la gestion budgétaire de 2019 a été initié ce matin, entre les différents acteurs pour confronter les points de vue, harmoniser les compréhensions et mettre à profit les différentes expériences de l'ensemble des parties pour une bonne exécution budgétaire.