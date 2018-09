Atelier de formation sur la rédaction de protocole scientifique et de recherche : Les participants bien outillés.

Ce vendredi 14 septembre 2018 s’est déroulée la clôture du séminaire de formation scientifique et des techniques de recherche de financement. Cette formation-action a été conjointement organisée par l’Agence de réduction des menaces pour la défense du département de la défense américaine et l’IRESSEF, avec l’appui de la CRDF Global et de Leidos.

Le professeur Souleymane Mboup a tenu à remercier ses partenaires, mais également, saluer toutes les démarches entreprises par le ministère de la santé et de l’action sociale dans ce sens...