Atelier d'orientation stratégique de l'agropole centre : « Les retombées économiques attendues des trois agropoles sont 120 milliards de Fcfa d'exportations, 18.000 emplois...» (Moustapha Diop)

Le ministre du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, a présidé ce mardi à Kaolack, l'atelier d'orientation stratégique de l'agropole centre.







En effet, le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE), en collaboration avec le ministère du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries, est chargé de la structuration du projet phare "Création de trois agropoles intégrés". L'atelier était donc une occasion pour définir les grandes orientations de l'agropole centre qui couvre Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel, notamment les filières prioritaires et les lieux d'implantation des infrastructures de l'agropole.







Venu présider la cérémonie, le ministre du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries, a mis l'accent sur l'importance de ces trois agropoles notamment celui de la zone centre. "L'agropole fait partie des 27 projets phares du Plan Sénégal Émergent et qui s'inscrit dans son pilier 1...En effet, l'agropole vise à favoriser le développement des chaînes de valeur et la structuration des filières, la promotion d'une industrie à haute valeur ajoutée et ambitionne aussi de dynamiser l'agriculture familiale, de renforcer le tissu des PME, PMI à l'échelle locale... Les retombées économiques attendues des trois agropoles sont 120 milliards de Fcfa d'exportation, 235 milliards de Fcfa d'investissements directs étrangers, 18 mille emplois etc".







Le projet prévoit la mise en place d'agropoles intégrés et compétitifs dans les zones Nord ( Saint-Louis, Matam et Louga, Centre (Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel) et Sud (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou).