Atelier d’évaluation du Prodac : « Notre objectif pour 2024, c'est de rendre les DAC de la première et de la deuxième génération fonctionnelle... » (Djimo Souaré, coord/Prodac)

Pour faire face au défi de la matérialisation des attentes que le programme pour les domaines agricoles communautaires suscite en matière d’emploi et l’autosuffisance alimentaire, « un comité a travaillé durant des mois pour faire l’inventaire de l’existant au niveau des DAC en terme d’outils de pilotage et a fait des propositions de mécanismes et de procédures à mettre en place, pré-validés lors d’un atelier tenu au mois de novembre dernier en présence de tous les responsables au niveau central », a révélé le coordonnateur dudit projet, Djimo Souaré.



« L’ensemble de ce travail a débouché sur ce séminaire où les propositions seront soumises à l’attention des chefs de DAC. Quand j’ai pris la fonction en novembre 2022, on avait tenu un atelier d’évaluation pour passer en revue le programme et voir les difficultés qu'il a eu à rencontrer et ouvrir des perspectives pour l’année 2023 et les années à venir. Nous avons d’abord changé notre façon de travailler. On a un nouvel organigramme et nous avons lancé de nouveaux programmes d’incubation dans la zone de Keur Momar Sarr, à Itato. Notre objectif pour 2024, c'est de rendre les DAC de la première et de la deuxième génération fonctionnels. Ils sont au nombre de 9 DAC (5 de la première génération et 4 du Projet de développement agricole au Sénégal cofinancé par la BID et l’État du Sénégal) », a-t-il souligné.



Selon lui, les travaux sont en cours dans l'ensemble des DAC. « D’ici 2024 nous comptons réceptionner, ces quatre DAC et nous comptons terminer le DAC de Keur Samba Kane et de Sangalkam. Ainsi, nous aurons 9 DAC fonctionnels qui seront prêts à accueillir des incubés. Aussi, le processus de création d’emplois va être dans une très bonne dynamique », a - t- il annoncé. En ce qui concerne les perspectives en vue pour l’année 2024, M. Souaré se veut clair et annonce la création d’une centaine d’emplois pour les jeunes. « Un programme c‘est une dynamique. Et un programme comme celui-ci, qui couvre l’ensemble du territoire, est souvent confronté à des difficultés. Mais nous comptons vraiment les dépasser. Nous avons dépassé la phase critique et là nous sommes vraiment dans une très bonne dynamique et nous le sentons sur le terrain. Déjà pour 2024, nous avons plusieurs projets en vue et cela permettra la création de plus 500 emplois », a annoncé M. Souaré. C’était lors d’un atelier tenu ce 4 décembre au Lac Rose...