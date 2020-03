Atelier / Loi portant criminalisation du viol : Divers avis émis par juges, parquetiers, avocats et officiers de police judiciaire.

Un atelier invité par l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) a réuni samedi, un parterre large de juristes, journalistes et forces de l’ordre pour réfléchir sur une contribution efficiente afin d’éviter les erreurs judiciaires en matière de viol. Le modérateur a fait intervenir des juges, parquetiers, avocats et officiers de police judiciaire sur l’application de la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie.