Atelier D4D sur les données géo spatiales au service de l'innovation numérique et du développement durable au Sénégal

Dans le cadre du programme AU-EU Digital for Development Hub, Expertise France, Enabel, l’Ambassade de France organisent les 1er et 02 juin, à la DER/FJ, des « Ateliers D4D sur l’usage des données satellitaires au Sénégal », en partenariat avec le Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination en Géomatique (GICC) , le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications et la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ). Le Directeur général de SENUM SA, M. Cheikh Bakhoum, par ailleurs Président du GICC, a participé à la cérémonie d’ouverture officielle en vue de décliner les orientations stratégiques issues du Plan National de Géomatique (PNG).



L'objectif de ces ateliers vise à réunir l'écosystème numérique sénégalais, les principaux acteurs du secteur géospatiale africain et européen et les acteurs institutionnels du Sénégal, afin d’échanger de façon collaborative sur une proposition de feuille de route visant à transformer les données satellitaires en catalyseur de l’innovation numérique.