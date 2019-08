Astou Traoré, capitaine des "Lionnes" : « Nous demandons le soutien de tout le peuple sénégalais pour qu'on puisse soulever le trophée au soir du 18 août »

À 38ans, la reine du Basket Sénégalais tient le navire et s'apprête à guider ses coéquipières vers la 24e édition de l'Abfrobasket féminin. Une édition particulière pour les lionnes qui vont la disputer à domicile, devant leur public. Et, selon Astou Traoré, c'est à la fois motivant et pesant pour la sélection. Mais toujours est-il que le soutien du public sera essentiel dans cette quête de ce sacre à domicile estime t-elle : « Nous demandons le soutien de tout le peuple sénégalais pour qu'on puisse soulever le trophée au soir du 18 août » En outre, elle s'est voulue rassurante quant à la bonne intégration des nouvelles dans le groupe, notamment celles qui disputeront leur tout premier tournoi (Yacine Diop, Lala Wane, Lena Niang, Aida Fall, Fatou Diagne et Binetou Diémè.) Le Sénégal entre en ce samedi 10 août à 19h GMT, contre la Côte d'Ivoire, au Dakar Arena de Diamniadio. Elles défieront l'Égypte lors de leur deuxième sortie, le mardi 13 août, à 19h.