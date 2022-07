Astou Ndiaye dans « En Ligne » : « les enseignements tirés des dernières locales nous obligent à nous unir »

Pour le numéro deux de la liste départementale de Benno dans le département de Kaolack, cette campagne est bel et bien celle du Président Macky Sall parce qu'il lui faut une majorité confortable à la 14ème législature pour pouvoir bien gouverner ce pays.



Le maire de la commune de Ndiaffate qui est l'invitée de ce numéro de "En Ligne", revient sur leur revers à Kaolack lors des dernières locales et considère que les enseignements tirés de cette fausse note ont fait que tous les responsables se sont retrouvés autour de l'essentiel.



Parlant d'une éventuelle candidature du chef de l'État à la prochaine présidentielle, la responsable politique de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Kaolack déclare que c'est au Conseil constitutionnel d'en décider, ce qui selon elle est dans l'ordre du possible.