Astou Ndiaye à la population de Kaolack : « Nous porterons vos voix dans l'intérêt supérieur de tout le département »

Après avoir été choisie par la population de Kaolack pour la représenter à la prochaine législature, la maire de Ndiaffate, Astou Ndiaye, a tenu à s'adresser aux kaolackois en ces termes : "Je voudrais ici, remercier vivement les populations du département de Kaolack qui ont renouvelé leur confiance à la coalition BBY, qui ont cru et qui croient encore à la vision du Président Macky Sall pour un Sénégal émergent dans la paix et la stabilité. Je salue votre maturité. Merci à tous de nous avoir choisis pour porter vos voix à l'Assemblée Nationale! Nous les porterons avec la même dignité que vous nous avez toujours connu dans l'intérêt de tout le département.



S'agissant des habitants de sa commune, la nouvelle députée de Kaolack a surtout mis l'accident sur leur dévouement qui a abouti à une large victoire. "Merci particulièrement à la population de Ndiaffate pour leur apport déterminant à la victoire de BBY dans le département avec plus de 4.400 voix. Je salue, particulièrement, l'engagement des jeunes durant tout le processus. Vous y avez cru et vous l'avez fait.

Mention spéciale aux femmes pour votre soutien inconditionnel, aux maires du département etc..."