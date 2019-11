Aston Villa - Liverpool (1-2) : Sadio Mané sauve et offre les 3 points aux Reds...

Onzième journée de Premier League ce samedi, et nouvelle victoire pour le leader Liverpool. Passé proche de la correctionnelle contre Aston Villa (2-1), après avoir été mené au score pendant l'ensemble du match suite à un joli but de l'Egyptien Trezeguet (21e), les Reds s'en sont finalement remis à leur latéral gauche Robertson (87e), buteur de la tête sur corner et Mané (90+4) auteur du but victorieux au bout du suspense, pour décrocher un dixième succès.



Un succès important, qui permet aux Reds de conserver une avance de six points sur son dauphin Manchester City, également malmené mais renversant face à Southampton (2-1). Agüero (70e) puis Walker (86e) ont notamment répondu au joueur des Saints Ward-Prowse (13e).