Assouplissement mesures de restriction : le CRD taille en pièces la gestion de l’épidémie par le Gouvernement

La Conférence des Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique au lendemain de l’annonce des mesures de restriction, dit prendre « acte du revirement spectaculaire, irrationnel et incompréhensible du Président Macky Sall dans la lutte contre la COVID 19, annoncé dans son discours à la Nation du lundi 11 Mai 2020, mais sans grande surprise ! ». Après deux mois de lutte selon ces leaders de l’opposition, le constat est amer, « la crise économique et sociale s'installe de plus en plus dans le pays. La nébuleuse distribution de l’aide alimentaire aux populations par son beau – frère est une catastrophe éthique et morale qui ne soulagera pas les populations les plus vulnérables. Le peuple est découragé. Face à tous les sacrifices auxquels il a consenti, il assiste à la poursuite de l’enrichissement illicite des tenants du régime » lit-on sur le communiqué transmis à notre rédaction.



À travers le comportement des populations, un relâchement général à propos des mesures barrière et de distanciation sociale a été constaté au moment où l’épidémie semble atteindre son pic, renseigne leur note. Et c’est le moment que choisit le « Général de Guerre » pour avouer son impuissance et s’en remettre au sens des responsabilités de chacun nargue le CRD. « Macky Sall a montré son incapacité à prendre en charge les problèmes des Sénégalais exposés au danger d’une épidémie particulièrement contagieuse et meurtrière. Face à la Covid 19, le Président de la République n’a pas démissionné seul, il a démissionné avec l’Etat, en autorisant sans mesures d’accompagnement précises l’ouverture des lieux de culte, des marchés et des établissements scolaires, cadres et lieux privilégiés, avec les cérémonies familiales, de regroupement et d’attroupements dans notre société » sont d’avis ces leaders.

Aussi selon le CRD, les Sénégalaises et les Sénégalais doivent tirer les conséquences de leur abandon par Macky Sall et l’État. Ils doivent mieux s’organiser dans les quartiers et les villages, les établissements scolaires, les entreprises et les organisations syndicales, en société et dans les lieux de culte, pour lutter contre la Covid 19. Le Congrès de la Renaissance Démocratique de finir quand même par saluer la mesure relative à l’autorisation du rapatriement des corps des Sénégalais de la Diaspora, dont le décès est lié à la Covid 19, après une forte mobilisation citoyenne et félicite tout particulièrement l’ensemble des personnels soignants pour le valeureux combat mené au prix de leur propre santé et qui a permis d'éviter les scénarios catastrophes de l’évolution de la pandémie dans notre pays.