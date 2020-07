Assouplissement / le ministre des Transports annonce l’ouverture imminente des frontières terrestres

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, a annoncé à Ziguinchor, l’ouverture imminente des frontières terrestres et maritimes au sein de la CEDEAO. « Nous sommes dans une dynamique de reprise de la vie normale tout en prenant en compte l’existence de la maladie. La réouverture des frontières terrestres sera pour bientôt. C’est une question de jours », a révélé le ministre qui était en séance de travail avec les chauffeurs de la région basés à la gare routière de Ziguinchor où il s’est rendu ce vendredi. Ceci pour discuter sur le sujet des mesures prises par l’État pour accompagner les acteurs du transport et des réformes en cours dans le secteur.



Le ministre souligne que les ministres des Transports membres de la Cedeao sont d’avis que les frontières seront ouvertes mais sous réserve de la validation des protocoles sanitaires. « Les ministres des Transports et ceux du Commerce de la CEDEAO étaient tombés d’accord pour procéder à la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes pour le 15 juillet. Actuellement nous sommes en attente de validation des protocoles sanitaires », il ajoute que « l’une des missions principales de la CEDEAO est de faciliter le déplacement des personnes et des biens. Donc il s’agit d’une question de jours avant cette réouverture des frontières », a conclu le ministre.