Assouplissement du couvre-feu : pour « Tekki » Macky Sall laisse le peuple à lui-même face au coronavirus

«En ce qui me concerne, je n’ai jamais douté de l’incompétence notoire du régime. J’ai fait part au sortir de mon entrevue avec le Président Macky Sall au Palais de la République de mon scepticisme sur sa stratégie de lutte contre le coronavirus. J’ai aussi indiqué que le cash transfer dans l’urgence était plus efficace économiquement », a aussi rappelé le député.Dans ces circonstances, a-t-il conseillé, nous devons prendre nos responsabilités et inviter les jeunes dans les quartiers et les villages, à se protéger et à veiller sur les personnes vulnérables, les retraités et les personnes du troisième âge. Les syndicats dans les entreprises doivent se mobiliser pour protéger les travailleurs. Et dans ce cadre, est-il d’avis, la loi d’habilitation donnée au Président Macky Sall n’a plus aucun sens et il faut revenir à l’ordre constitutionnel normal.« Par ailleurs, j’avais proposé au Président Sall de mettre en place une veille économique. Il a préféré signer un décret pour un comité de suivi après avoir annoncé un comité de pilotage. Les travaux du comité de suivi doivent être publics comme les plénières de l’Assemblée Nationale, il n’y a rien à cacher au peuple. Le Comité de suivi a buté sur l’affaire des perdiem. Il se relèvera difficilement comme le dialogue national de Famara Ibrahima Sagna », a fini par dire Mamadou Lamine Diallo.