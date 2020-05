Assouplissement des conditions de l’état d’urgence : « Toutes les conditions sont réunies pour que l’on ait une situation d’hécatombe… » (Abdoulaye Vilane)

Le député maire Abdoulaye Vilane n’est pas d’accord avec les assouplissements des conditions de l’état d’urgence annoncés en début de soirée par le Chef de l’Etat Macky Sall lors de son adresse à la Nation. Selon le maire de Kaffrine, « ces mesures ont été prises parce qu’il fallait soulever le couvercle puisque la marmite bouillait trop en dessous », mais regrette t’il, « le leadership s’accommode mal à des compromissions ». « La réouverture des mosquées sera difficile à être régulée, la ventilation qu’il y a et les moquettes sont des facteurs de propagation du virus. Je pense que le Président ne devait pas reculer, parce que les experts lui ont dit que l’on a jusqu’à Aout ou Septembre avec le virus, mais pourquoi se précipiter. Qu’est-ce que c’est une année dans la vie d’une nation ? L’enjeu est de faire disparaitre le virus. Lorsqu’un Etat recule, il reculera encore. La communication a manqué depuis l’adoption de la loi d’habilitation », a t’il reconnu. « Je pense que ces mesures ont été prises parce qu’il fallait soulever le couvercle parce que ça bout trop en dessous. Mais lorsque l’Etat prend des mesures pertinentes, scientifiquement prouvées, médicalement évidentes on ne doit pas reculer quels que soit les motifs. En Islam on dit que le fait de ne pas aller vers les mosquées n’empêche pas de pratiquer sa religion. Le clergé catholique l’a compris en demandant à leurs fidèles de patienter. Je prends acte de ce que le Président a pris comme mesures, je respecte, mais je souhaite que dans 14 jours il n’y ait pas à le regretter »,fera-t-il savoir en outre. Concernant la reprise des enseignements pour les élèves en classe d’examen, le constat et le même pour Abdoulaye Vilane. « Si on considère qu’il y a plus de 500.000 élèves en classe d’examen, certains ont quitté leur lieu d’études pour rentrer chez leurs parents, dans des localités ou peut être réside encore la maladie, ces enfants peuvent être des porteurs asymptomatiques, ils vont propager le virus. C’est la même chose avec les enseignants, les travailleurs saisonniers », indiquera t’il. En outre dans les 150 communes que compte le pays, peu ont la possibilité de réunir toutes les conditions pour protéger les enfants qui iront dans les écoles, affirmera t’il. Ces mesures réaménagées sont susceptibles de multiplier par X le nombre de cas positifs, a-t-il enfin indiqué. « Je ne le souhaite pas mais toutes les situations sont réunies pour que l’on ait une situation d’hécatombe », conclura le député maire.