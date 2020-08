Assomption à Kolda : une célébration sobre dans le respect des mesures barrières.

L’assomption de cette année a été célébrée sobrement par le diocèse de notre Dame des victoires de Kolda sous la conduite de Monseigneur Jean pierre Basséne. Au menu de cette célébration de la vierge Marie sensibilisation au coronavirus et une ordination diaconale.



Pour rappel, la fête de l’assomption est un dogme catholique c’est-à-dire une croyance de foi reconnue par l’église pour marquer de façon toute spéciale de la vierge Marie. Et de proclamer le dogme selon lequel la vierge ne serait pas morte. Mais elle a été élevée par son corps et son âme là-haut dans le ciel où elle est couronnée par ce qu’elle est celle-là qui a mérité de porter le fils de Dieu l’Emmanuel Jésus christ.



A en croire Monseigneur Jean Pierre Basséne évêque de kolda « un sentiment de reconnaissance et d’actions de grâce à Dieu pour ce moment qu’il nous permis de vivre dans un contexte de coronavirus. Nous avons eu à ouvrir une fenêtre pour célébrer une ordination diaconale à l’accession de la fête de l’assomption de la vierge Marie. »



Revenant sur la pandémie de coronavirus, il avance « je me fais d’abord de nos gouvernants qui ne cessent de nous inviter à respecter les mesures barrières. Que chacun individuellement prenne en considération le respect de ces mesures barrières pour protéger sa propre sa vie. Mai, c’est aussi par solidarité vis-à-vis des autres car elle nous préoccupe. C’est une maladie qui nous invite à renforcer la solidarité et à nous engager pour le bien de l’autre. Je salue l’engagement du corps médical qui se bat nuit et jour aux risque de leur vie. C’est là un élan de service et d’abnégation jamais peut être égalé. Ils nous ont montré qu’ils sont comme des militaires, des prêtres et des imams... »



Cette année, covid-19 oblige, la célébration de toutes les fêtes musulmanes ou chrétiennes a été faite dans la sobriété et le respect des mesures barrières. A ce titre une prière a été formulée pour éradiquer la covid-19 afin de retrouver la joie de vivre dans la paix et la tranquillité.