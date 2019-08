Assomption : Madické Niang salue « la grandeur, l’humanisme et la piété de Jesus Christ, dont les bienfaits se sont propagés dans le monde entier »

En saisissant, toute l’importance de ce jour Saint, je voudrais souhaiter à toute la communauté Chrétienne de notre cher pays mais aussi celle du monde entier, une très bonne fête de l’Assomption.



Je salue la grandeur, l’humanisme et la piété de Jesus Christ, dont les bienfaits se sont propagés dans le monde entier.



Je prie, pour un Sénégal de paix et prospérité. Puissent nos prières et nos vœux être exaucés par le Tout-Puissant ! Ameen !



JAAM AK KHEWËL !



Président Madické Niang