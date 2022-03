Association des maires du Sénégal : Ousmane Sonko exclut l’adhésion de YAW et annonce la création de l’Association des Élus Locaux.

Le leader du Pastef non moins membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, a annoncé qu’ils ne font pas partie de l’association des maires du Sénégal. Ainsi, ils vont mettre en place l’association des élus locaux qui, dira Ousmane Sonko, sera différente de cette association qui agit selon lui, sous les ordres de Macky Sall.



« Nous allons mettre sur pied cette association dénommée Association des Élus Locaux. Nous ne nous sentons pas dans cette coalition de maires manipulés par le président Macky Sall. Mais l’entité que nous allons créer, va englober 81 maires et président de conseils départementaux appartenant à la coalition Yewwi Askan Wi qui a largement remporté ces élections départementales et municipales de janvier dernier », assure le membre de la conférence des leaders de YAW.

D’après Ousmane Sonko, cette association va prendre en compte toutes les localités dans lesquelles Yewwi Askan wi est présente pour une large représentativité des élus locaux.