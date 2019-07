Association de malfaiteurs, vols en réunion : La DIC met fin à l’agissement d’une bande...

Faisant suite à de nombreuses plaintes formulées contre une bande usant de subterfuges sur la voie publique, allant jusqu’à simuler des accidents et ce dans l’unique but de dépouiller les victimes, les conducteurs se préoccupant de leur sort, la Division des Investigations Criminelles(DIC) a pu mettre fin à ces agissements.

De l’économie des faits, il ressort que les victimes ont tous rencontré fortuitement sur la voie publique, un individu qui cognait brutalement les portières de leurs véhicules respectifs pour simuler un accident.

Profitant de leur moment d’inattention et d’une assistance bienveillante des victimes et usagers de la route, les autres membres de la bande passaient à l’acte en subtilisant systématiquement tous les biens se trouvant dans les véhicules. Ce n’est qu’à la constatation de la disparition de leurs biens qu’ils comprennent avoir été victimes d’une supercherie bien orchestrée par les malfrats.

Au cours de l’enquête, les investigations menées ont permis lors de la perquisition effectuée aux domiciles des mis en cause, de retrouver et de saisir un lot de matériels constitués essentiellement de documents et objets divers :

- Sept (07) cartes bancaires (Société Générale des Banques du Sénégal (SGBS), United Bank of Africa (UBA), Postes Finances, Western Union, Bank Of Africa (BOA), AMERICAN EXPRESS, et Orabank.

- Cinq (05) cachets professionnels (la société Trading SUARL, FABBRO ALU ENTREPRISE, GOGO Transport and Services, Transport MBENGUE Multiservices et Dr Amadou Moustapha KINDE-chirurgien-dentiste),

- Cinq (05) chèques (SGBS, BICIS, CBAO, ECOBANK et BIS),

- Quatre (04) passeports ordinaires,

- Quatre (04) cartes à grise,

- Trois (03) certificats d’assurance de véhicules,

- Deux (02) cartes d’étudiant,

- Soixante-cinq (65) clés USB,

- Treize (13) paires de lunettes optiques,

- Neuf (09) cartables et sept (07) sacs à dos,

- 09 clés de voiture (Chevrolet, KIA, Wolksvagen, Peugeot, Nissan, Citroen, Range Rover)

- Quatre (04) appareils photos,

- Quatre (04) téléphones portables de marques (PANASONIC, X TIGI, ITEL et NOKIA),

- Un (01) ordinateur portable « Macbook » et une (01) tablette « IPAD »,

- Une (01) paire de menotte.







LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

DE LA POLICE NATIONALE