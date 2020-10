Association de malfaiteurs, usurpation d’identité et escroquerie : Un enseignant écope de 7 ans de prison ferme à Kolda.

Le procureur du tribunal de Kolda a requis 7 ans de prison ferme contre Ousmane Fall pour association de malfaiteurs, usurpation d’identité et escroquerie. Ousmane Fall est-t-il un enseignant comme les autres ? Ce dernier, pendant quinze ans, a enseigné sous une fausse identité en se faisant passer pour Cheikh Nfally Sané, son ami. Finalement, c’est avec ce nom qu’il va servir déloyalement l’éducation.



Les faits remontent à octobre 2004 quand il démarre sa carrière d’enseignant dans une école élémentaire de la région de Sédhiou.



Cet enseignant pas comme les autres avait fait le concours du volontariat avec son ami Cheikh Nfaly Sané en 2002. Malheureusement, ils ont tous deux échoué. Après, Ousmane Fall est allé récupérer les dossiers qu’ils avaient déposés au niveau de l’inspection de Sédhiou. En 2003, M Fall va tenter le même concours mais sous l’identité de Cheikh Nfally Sané avec les dossiers de ce dernier. Ainsi, après sa réussite au concours et il sera recruté dans la fonction publique. Ousmane Fall, va être démasqué par l’inspecteur de l’éducation, suite à un audit et sera arrêté le 08 février 2018 par la gendarmerie de Sédhiou, puis placé sous mandat de dépôt.



Ce mercredi 8 octobre, devant la barre du tribunal de Kolda, M. Fall devenu Cheikh Nfally Sané pendant ces 15 dernières années, a reconnu les faits d’association de malfaiteurs et d’escroquerie sur les deniers publics. Pire encore, il a été reconnu pour faux et usage de faux en écriture privée dans un document administratif et vol simple portant sur des documents pour lesquels il est poursuivi.



Il demande la clémence du tribunal pour recouvrer la liberté. Cela n’a pas empêché le maître des poursuites de requérir 7 ans de prison ferme contre cet enseignant bien particulier.



Le verdict sera rendu le 21 octobre prochain...