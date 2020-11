Association de malfaiteurs et vol commis la nuit : Deux agresseurs attraits à la barre pour avoir volé une moto devant l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.

Idrissa Diouf et Mame Mor Diagne ont comparu ce jeudi 19 novembr 2020 devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et de vol commis la nuit avec violence. Le délibéré sera rendu le 03 décembre prochain.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du 08 novembre 2018. Les mis en cause, Idrissa Diouf et Mame Mor Diagne ont essayé de voler une moto devant l'Hôpital Nabil Choucair. Au moment des faits, Idrissa Diouf avait essayé de dissimuler la moto en traversant la passerelle du pont de Patte d'oie. C'est ainsi, qu'il a été interpellé par des riverains du quartier.



Devant le prétoire, les prévenus ont nié les faits qu'ils avaient reconnu à l'enquête préliminaire.



Répondant aux questions posées par le maître des poursuites, le prévenu Mame Mor Diagne a avoué avoir une fois été déféré au parquet pour détention de chanvre indien.



Lors de son réquisitoire, le procureur a sévèrement taclé les prévenus. "Arrêtez de voler et d'agresser. Allez chercher du travail", scande-t-il, avant de demander au juge l'application de la loi.



La défense, quant à elle, plaide la relaxe au bénéfice du doute.



A l'issue du procès, le juge a mis l'affaire en délibéré le 03 décembre prochain.