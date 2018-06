Association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux et conclusion de ventes sur des terrains appartenant à l'État du Sénégal : Le maire de Ouakam, sa cousine, une de ses épouses et Me Bineta Thiam au cœur d'une rocambolesque affaire

Association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux et conclusion de ventes sur des terrains appartenant à l'État du Sénégal : Le maire de Ouakam, sa cousine, une de ses épouses et Me Bineta Thiam au cœur d'une rocambolesque affaire

Libération révélait hier que Samba Bathily Diallo, a été mis en examen par le doyen des juges d'instruction dans une affaire foncière. Selon nos informations, le maire de Ouakam a été inculpé en même qu'une de ses épouses pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux et conclusion de ventes sur des terrains appartenant à l'Etat du Sénégal. La notaire Me Bineta Thiam a été interrogée dans le cadre du dossier en qualité de témoin. Que s'est-il passé?