Association de malfaiteurs, actions diverses, Cbv… : Rejet liberté provisoire aux Khalifistes

Le chargé de communication du maire de Mermoz –Sacré-Cœur, Pape Konaré, et ses co-inculpés, Habib Mboup, responsable de la jeunesse socialiste de Mermoz-Sacré-Cœur et Arona Sall, jeune socialiste, restent en prison. D’après les sources de « Enquête », le Doyen des juges a rejeté la demande de liberté provisoire introduite par leurs conseils. Le juge Samba Sall, dit-on, a suivi le parquet qui dans ses observations a opposé son veto. Ce qui fait que ces « Khalifistes » et proches de Barthélémy Dias restent en prison, tout comme le rappeur Khalifa auteur du single « Sal Macky dégage ». Toutefois, leurs avocats envisagent de saisir la Chambre d’accusation pour que l’ordonnance du juge soit infirmée. Pour rappel, les khalistes sont inculpés pour association de malfaiteurs, actions diverses, coups et blessures volontaires (Cbv) ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (Itt), violences et voies de fait, vol et destruction de biens appartenant à une société publique… Pape Konaré et Cie ont été arrêtés au lendemain du meeting avorté de la fille du chanteur Ismaël Lô. Un meeting de soutien à Macky Sall, qu’ils sont soupçonnés d’être à l’origine du sabotage.