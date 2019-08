Association de malfaiteurs : Trois nigérians arrêtés.

Selon Libération, trois ressortissants nigérians ont été arrêtés par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité dans une rocambolesque affaire d'association de malfaiteurs, de transfert illégal de fonds, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux et d'escroquerie en bande organisée.

À la tête du réseau, on retrouve le nommé Kingsley Osita Akunaesiobike. Tenez, la perquisition effectuée chez ce dernier a permis aux enquêteurs de mettre la main sur de vrais faux documents comme une clause de fonds saisis et un ordre de virement au nom de l'Onudc, un faux passeport sénégalais établi au nom de John Chris, un certificat de transfert international d’argent portant entête de la Bceao, une déclaration écrite sous serment de la...Haute Cour de Justice du Sénégal avec, sur le document, une imitation du cachet du commissariat de police de Grand-Yoff...



Pire, Kingsley Osita établissait à l’aide de logiciels contrefaits des cartes consulaires au services des individus de nationalités nigérianes dont le nombre est de 458 personnes dans la période du 11/ 11 / 2018 jusqu’au 05 / 08 / 2019.

Pour terminer, il est aussi à signaler que dans la période du 1er au 20 Août 2019, le mis en cause a réussi à effectuer deux cent quarante-huit (248) cas de transactions frauduleuses via le réseau Western Union estimées à un montant total de cinquante et un million (51 000 000) F CFA au profit de compatriotes basés au Nigéria.