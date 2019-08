Association d'écoles coraniques : Un Conseil consultatif mis en place pour une conservation du Saint Coran

Le Conseil consultatif des associations d’écoles coraniques du Sénégal a lancé le démarrage de ses activités ce vendredi, deux ans après l'obtention de son récépissé. Face à la presse, Cheikh Ahmadou Niang souligne que le Conseil consultatif qu'il dirige a pour ambition de regrouper les maîtres coraniques et de coordonner leurs efforts, de conserver le patrimoine du Saint Coran légué par leurs ancêtres, et de préserver le musulman de tout ce qui pourrait le dévier de son chemin. Ainsi, ils invitent tous les musulmans, notamment les maîtres coraniques, les marabouts et talibés à rejoindre le Conseil dans le but de servir le Saint Coran.