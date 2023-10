Assemblée nationale: les listes de membres des 14 commissions permanentes ratifiées.

Au nombre de quatorze, toutes les listes des membres des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ont été ratifiées, ce 19 octobre, à l’occasion d’une plénière tenue dans l’après-midi de ce jeudi et présidée par le président Amadou Mame Diop. Il s’agit de la commission finance et contrôle budgétaire, la commission des Affaires économique, la commission de l’Aménagement du territoire de l’urbanisme, de l’habitat des infrastructures et des transports, la commission du Développement rural, la commission de l’Energie et des ressources minérales, la commission Lois, centralisation du travail et des droits humains, la commission des Affaires étrangères, des sénégalais de l’extérieur et de l’intégration africaine, la commission de la Défense et de la sécurité, la commission de l’Éducation, de la jeunesse des sports et des lousirs, la commission de la Culture et de la communication, la commission de la Santé de la population et des affaires sociales, la commission de la Comptabilité et de controle et la commission des délégations. Chaque commission est composée de dix (10) députés au moins. Tous les membres desdites commissions permanentes se sont donnés rendez-vous, ce vendredi, en réunion pour former leurs bureaux respectifs.