Assemblée nationale: le projet de budget du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais s’élève à 76,841 milliards FCFA

Le projet de budget 2024 du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur est arrêté à la somme 76 841 092 934 FCFA en autorisation engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Le projet de budget est en cours d’examen, ce 25 novembre, par les députés à l’Assemblée nationale.



Le projet de budget est réparti en quatre programmes, notamment, le programme « Pilotage, gestion et coordination », le programme « coopération bilatérale et multilatérale », le programme « promotion de la diplomatie économique » et le programme « gestion des affaires consulaires et promotion des sénégalais de l’extérieur. ».



Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Pr Ismaïla Madior Fall a défendu le projet de budget. Il est assisté dans la tâche par Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, et Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.





El H. M. BÈYE