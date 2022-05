Assemblée nationale : le projet de LFR 2022 arrêté à la somme de 5 556,7 milliards FCFA a été adoptée à l’unanimité.

Le projet de loi N°07/2022 portant loi de finances rectificative pour l’année 2022 a été examiné et adopté sans débat, à l’unanimité, cet après-midi du 20 mai, par les parlementaires. Il était défendu par le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo.



Le présent projet de loi de finances rectificative pour l'année 2022 est arrêté à la somme de 5 556,7 milliards F CFA. Comparativement à la Loi de Finances initiale de 2022 qui était arrêtée à 5 199 milliards F CFA, cette LFR enregistre une hausse de 357,7 milliards F CFA en valeur absolue et de 6,9% en valeur relative. Il est articulé autour de quatre (4) points essentiels.



Le premier est lié au fait que le chef de l'État a décidé de soutenir tous les ménages sans exception pour un montant global de 157 milliards de francs Cfa pour maintenir les niveaux des prix. Le deuxième point est issu des accords entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, des travailleurs de la santé, de tous les fonctionnaires. Il tend à une revalorisation du système salarial pour un montant de 120 milliards de francs Cfa. Le troisième point touche le domaine énergétique avec les conséquences de la guerre en Ukraine qui a eu pour effet l'augmentation des prix de l'énergie avec le prix du baril qui est passé de 75 dollars là 114 dollars.



Dans le budget et dans les subventions apportées au prix de l'énergie et aux produits subventionnés. L’une des mesures phares prises porte sur les subventions à l'énergie qui ont été révisées et budgétisées à hauteur de 300 milliards F CFA, soit une hausse de 150 milliards F CFA, dans le présent projet de LFR, en vue de faire face à la flambée observée sur les prix de l'énergie, a indiqué Monsieur le Ministre. Dans le cadre du présent projet de LFR, les dépenses budgétaires nouvelles atteindront un montant de 343,5 milliards FCFA.