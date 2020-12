Assemblée nationale : le député Mberry Sylla invite le ministre Dame Diop à renforcer les moyens pour le financement entier de la formation des jeunes.

Lors de son passage à l'Assemblée nationale, le député Mberry Sylla a invité le ministre de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion, Dame Diop, à renforcer davantage les moyens pour mieux accompagner la formation professionnelle des jeunes afin de mieux lutter contre le chômage dans le pays.

« Les centres de formation professionnelle et techniques dont dispose le département de Louga a contribué considérablement à la formation des jeunes du département. C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous vous invitons à renforcer davantage les moyens pour mieux prendre en charge la formation entière des jeunes », a plaidé le député, par ailleurs le président du Conseil départemental de Louga, qui estime toujours que cela aidera à lutter contre l’émigration clandestine.

Par ailleurs, le parlementaire a aussi salué les efforts importants consentis par l'État pour permettre au secteur de jouer pleinement son rôle pour la formation et l'insertion professionnelle des jeunes...