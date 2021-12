Assemblée nationale : le budget du ministère de la jeunesse arrêté à 23,317 milliards FCFA avec une hausse de 5,7 milliards FCFA.

Le projet de budget du ministère de la jeunesse est arrêté, au titre de l’exercice 2022, à 23 317 621 095 FCFA avec une hausse de près de 5,748 milliards FCFA comparé à celui de l’année précédente soit 32,7% en valeur relative. Par nature économique de dépenses, ces différents crédits sont répartis en quatre (4) programmes que sont : le pilotage et la coordination administrative, l'éducation à la citoyenneté et la promotion du volontariat, la protection sociale des jeunes et la gestion de leurs groupements et enfin la promotion socio-économique des jeunes.



Les crédits dédiés au pilotage et à la coordination administrative s’élèvent à 2,887 milliards FCFA tandis que ceux alloués au programme Éducation à la citoyenneté et promotion du volontariat sont estimés à 3,662 milliards FCFA.



Par contre, les crédits alloués au programme Protection sociale des Jeunes et Gestion de leurs groupements sont arrêtés à 1,088 milliards FCFA. En ce qui concerne le dernier programme touchant à la Promotion socio-économique des jeunes, les crédits avoisinent les 15,678 milliards FCFA.



En séance plénière, ce 2 décembre, les députés examinent le projet de budget du ministère de la Jeunesse. Le gouvernement est représenté par le ministre Néné Fatoumata Tall et le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Samba Sy...