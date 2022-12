Assemblée nationale : le budget du ministère de l’élevage et des productions animales s’élève à 108,19 milliards FCFA.

Le projet de budget du ministère de l’élevage et des productions animales est estimé à 79,755 milliards FCFA en autorisations d’engagement et à 28,435 milliards FCFA en crédits de paiement.

Le projet de budget est reparti en quatre (4) programmes. Il s’agit d’abord du programme 2079 destiné aux productions animales avec des crédits estimés à 72,670 milliards FCFA en autorisations d’engagement et à 21,350 milliards FCFA en crédits de paiement. Le programme 2080 est axé sur la Santé animale et la santé publique vétérinaire avec 1,691 milliard FCFA de crédits alloués. Le troisième programme 2081 qui est centré sur la Mise en marche des produits animaux compte sur une enveloppe financière de 382,214 millions FCFA de crédits. Le dernier programme 1025 orienté sur le Pilotage, la Coordination et la Gestion administrative a des crédits qui s’élèvent à 5,010 milliards FCFA.



Le projet de budget a été défendu par M. Aly Saleh Diop, ministre de l’Élevage et des productions animales qui a représenté le gouvernement. Il est assisté par M. Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget et de M. Samba Sy, Ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions.