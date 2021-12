Assemblée nationale : le budget du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural arrêté à 455,494 milliards de Fcfa.

Dans le cadre du vote du projet de budget 2022 du gouvernement sénégalais, c'est au tour du ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, Moussa Baldé, de défendre son projet de budget ce 09 décembre devant les parlementaires.



Ainsi, dans le rapport remis aux députés, son budget est arrêté à 455 494 239 597 fcfa en autorisation d'engagement et à 183 135 380 526 Fcfa en crédit de paiement.



Par programme, ces crédits sont répartis en 4 secteurs. Concernant le programme 1010: Pilotage, coordination et gestion administrative dont les crédits dédiés sont arrêtés à 4 793 160 439 Fcfa en AE et CP pour l'exercice 2022.



Pour le programme 2030 : Sécurisation de la base productive et développement des infrastructures rurales, les crédits alloués à ce programme s'élèvent à 247 547 251 994 Fcfa en AE et 54 417 631 295 Fcfa en CP.



S'agissant du programme 2031 sur l'augmentation de la production et valorisation des produits agricoles au titre de l'exercice 2022 le montant alloué à ce programme est estimé à 194 532 745 177 Fca en AE et 115 303 506 805 Fcfa en CP.



Pour le programme 2033 : accompagnement à la production, financement, recherche, formation et appui-conseil, les ressources allouées à ce programme sont estimées à 8 621 081 987 Fcfa en AE et en CP...