Assemblée nationale : la gestion des organismes du secteur parapublic au centre d’une plénière.

Une plénière de la session ordinaire unique 2020-21 ouverte ce 11 avril, à l’assemblée nationale, se penche à l’instant sur l’examen du projet de loi d’orientation n⁰39/2021 relatif au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l’État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.



Le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui a représenté le gouvernement, a rappelé que la loi n⁰90-07 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, excluait de son périmètre les établissements publics à caractère administratif en vue de leur réintégration dans le cadre des administrations publiques.



Cet objectif n’a pas été atteint créant ainsi un vide juridique pour ces établissements. Afin d’harmoniser le cadre légal déterminant les modalités de fonctionnement et de contrôle du secteur parapublic et améliorer conséquemment le système de contrôle mis en place, il est envisagé de procéder à la mise à jour du texte de loi précité, a renseigné le ministre.



Le présent projet de loi vise la promotion de la bonne gouvernance dans la gestion des organismes du secteur parapublic, des deniers publics confiés aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de l’État et des participations de l’État détenus dans les sociétés à participation publique minoritaire. Le projet entreprend également la modernisation du secteur parapublic.