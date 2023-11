Assemblée nationale : l'hommage du ministre Abdoulaye Seydou Sow aux agents du nettoiement

Lors de sa déclaration à l'occasion du vote du budget de son ministère, Abdoulaye Seydou Sow a tenu à rendre un hommage aux agents du nettoiement qui sont jour et nuit dans les rues afin d'assurer la propreté. "Ils sont jour et nuit dans les rues. Et on ne les a jamais entendus revendiquer. La propreté a une histoire dans ce pays avec ses nombreuses difficultés. Et c'est le Président Macky Sall qui a résolu le problème avec son programme zéro déchets.