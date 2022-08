Assemblée nationale : formation des syndicalistes sur le dialogue social et la négociation collective

Les délégués syndicaux et délégués du personnel de l’Assemblée nationale du Sénégal bénéficient d’une formation du 24 au 26 août sur le syndicat, le rôle et la mission des délégués du personnel, les conflits de travail et les procédures de règlement, mais aussi le dialogue social et la négociation collective.



Le Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Mody Guiro, ainsi que celui des travailleurs de l’Assemblée nationale, Djibril Sall, ont tous deux accordé une importance capitale à ces ateliers et ont félicité la participation massive des délégués.