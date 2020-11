Assemblée nationale / Souleymane Ndoye : « Depuis 1986, les communes de Darou Rahmane et de Rufisque-Nord ont un problème d'accès à l'eau potable ».

Lors du vote du budget du ministère de l'eau et de l'assainissement, le député Souleymane Ndoye a souligné à Serigne Mbaye Thiam que les communes de Darou Rahmane et de Rufisque-Nord ont un problème d'accès à l'eau potable depuis 1986. Et cela, dit-il, est lié à un problème d'infrastructure, raison pour laquelle il lui demandera de prendre ce phénomène à bras le corps.



"Le 17 septembre 2018, on avait lancé le programme d'assainissement des eaux usées de Rufisque. Le projet a été évalué à plus de 6 milliards qui devaient couvrir plus de 23 k d'eau usées. Mais jusqu'à présent nous n'avons pas vu la réalisation de ce projet", a encore rappelé Souleymane Ndoye.