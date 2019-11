Assemblée nationale : Sira Ndiaye plaide l'érection d'un hôpital de niveau trois à Grand Mbour.

Face au ministre de la santé et de l'action sociale lors de l’examen de son projet de budget, la députée du département de Mbour, Sira Ndiaye, a plaidé l'érection d'un hôpital de niveau 3 à Grand Mbour. "Compte tenu du poids démographique, de sa situation géographique et de son poids économique, je pense que l'hôpital de Grand Mbour doit être érigé en hôpital de niveau 2 et d'ici trois ans qu'il soit érigé en un hôpital de niveau 3".

Je demande également de nous aider à revoir les urgences. Car le personnel ne suffit pas. Et il est impératif de moderniser la maternité de l'hôpital", soulignera Sira Ndiaye.

Par ailleurs, la parlementaire invite également le ministre de la santé à mieux accompagner les communes rurales du département de Mbour. "Monsieur le ministre je vous demande de continuer à accompagner les communes rurales du département de Mbour, à savoir Nguéniène, Thiadiaye, Malicounda, Fissel, Nguékhokh, Sindia, Sandiara, Somone Ngaparou et j'en passe", conclut-elle.