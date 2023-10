Assemblée nationale/ Session budgétaire 2023-2024: Les travaux de commission débutent ce jeudi

Le calendrier de travail de la commission des finances et du contrôle budgétaire élargie, a été établi après la réunion de la conférence des présidents ce lundi. Il s’agira pour les différents ministères de passer successivement devant la commission des finances qui se chargera du vote.



Le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération feront leurs exposés ce Jeudi 26 octobre 2023. Il sera question de faire l’examen des recettes, de la dette publique , des pouvoirs publics, de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du Haut Conseil des Collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, de la cour des Comptes et de la primature.



Les travaux de commission prendront fin le 13 novembre prochain.