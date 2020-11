Assemblée nationale : Serigne Cheikh Mbacké réclame l’audit des budgets du Msas de 2012 à 2020 .

Le député Serigne Cheikh Mbacké Bara Doly demande des comptes au ministre des Finances et du Budget. Il a réclamé, lors de la séance plénière pour l’examen du projet de budget du ministère de la Santé un audit des budgets alloués à ce département ces 8 dernières années.



‘’De 2012 à 2020, le Msas a bénéficié d’un budget de 540 milliards. Nous souhaitons qu’il y ait une évaluation de vos réalisations effectives comme infrastructures hospitalières ces 8 dernières années. Combien d’hôpitaux en chantier ont été recensés et combien vous-y avez injectés ?’’, a demandé le député libéral qui avait le regard tourné vers le ministre Abdoulaye Daouda Diallo.



Le député a rappelé au ministre du Budget la question d’actualité portant sur la gestion de la Covid-19, au Sénégal, déposée depuis le 26 avril dernier et a aussi réclamé une évaluation des 77,8 milliards voté pour le compte de la présidence de la République et la nature de son utilisation’’.