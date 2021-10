Assemblée nationale : Renforcement en vue de la modernisation de la deuxième institution.

C’est une demande qui vient régulièrement au cours de échanges entre collègues députés. L’assemblée nationale doit être outillée dans un contexte technologique avancé.



C’est pourquoi, lors de l’ouverture de la session ordinaire unique de l’année 2021-2022, le président Moustapha Niasse est revenu sur l’impératif d’opter pour une modernisation générale suivant le contexte technologique.



Ainsi, un partenariat entre l'État du Sénégal et la République de Corée du Sud d'un montant de 6 millions de dollars pour une durée d'exécution d'un ppeu plus deux ans, va être mis à exécution pour mettre l'hémicycle à l’heure de la numérisation des données.



Le projet consistera globalement à l'installation d'un système de vote électronique, à la gestion électronique des données, au renforcement des capacités des députés, à l'utilisation d'ordinateurs portables pour les députés etc...