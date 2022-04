Assemblée nationale / Processus de modernisation des transports : Les mesures clées de l'État défendu par la tutelle.

L'État du Sénégal a lancé le processus de modernisation du secteur des transports terrestres. Et pour dynamiser cette politique de transport, le ministre de tutelle en session ordinaire unique 2021-2022 défend le projet de loi N°22/2021 portant code de la route (partie législative).



Dans le document transmis à la presse, le gouvernement s'engage dans ce processus avec la densification soutenue du réseau national de routes bitumées (environ 6.000 km), le développement du réseau autoroutier dont 221 km ont déjà été réalisés et près de 350 km fixes comme objectif à atteindre dans un moyen terme, l'adoption et la mise en œuvre de nouvelles mesures destinées à la préservation du patrimoine routier national ; le projet de numérisation et de sécurisation des titres de transport à travers le permis de conduire et la dématérialisation des procédures administratives ; la mise en place de centres modernes de contrôle technique des véhicules automobiles et enfin le projet de rajeunissement du parc automobile.