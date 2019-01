Assemblée nationale - Présentation du rapport portant sur la gestion 2017 : Amadou Bâ dévoile ses chiffres, et montre patte blanche

La commission de l'économie générale des finances, du plan et de la coopération économique s'est réunie ce vendredi à l'Assemblée nationale. Pour, examiner le projet de loi N•24 / 2018 portant loi de règlement de la gestion 2017.





Une session ordinaire présidée par la présidente de la commission Dieh Mandiaye Ba et du ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Bâ. Ce dernier parlant de ladite session, l'a associé à un exercice de reddition des comptes et de transparence.





En effet, adopté en janvier 2016, la loi n°2016-35 portant loi de finance de l'année avait permis aux pouvoirs publics et ministères d'exécuter le budget dans le respect de la réglementation applicable à l'exécution des recettes et des dépenses publiques.





À en croire Amadou Bâ, l'État du Sénégal manifeste ainsi sa volonté de promouvoir la transparence dans l'utilisation des fonds budgétaires. Par ailleurs, la cour des comptes dans le rapport définitif, n'a formulé que trois recommandations à savoir : l'inscription des prévisions de remboursement des prêts rétrocédés dans le tableau d'équilibre, l'harmonisation des données relatives à la dette rétrocédée, et la conciliation de la situation des différents instruments de la dette.