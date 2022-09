Assemblée nationale : Pape Djibril Fall déplore l’absence de consensus au sein des groupes parlementaires.

Le député Pape Djibril Fall regrette le retard noté dans le démarrage des travaux de l’installation des commissions à l’Assemblée nationale. Pour le député, les acteurs doivent apprendre à discuter ensemble pour trouver le consensus afin de surmonter certains obstacles et avancer vers l’essentiel. Cependant, regrette toujours Pape Djibril Fall, il y a trop de bureaucratie en Afrique alors que la bureaucratie n’aime pas le leadership.



« On le constate avec beaucoup de tristesse. Parce que c’est encore l’un des grands défis de notre continent, du Sénégal plus précisément de comprendre définitivement que le temps est totalement contre nous. On n’a pas le temps mais le rapport que nous avons avec le temps est extrêmement trouble et je pense qu’aujourd’hui de part et d’autre nous avons l’intérêt de faire des efforts dans ce sens-là pour pouvoir être à l’heure. Parce que les gens n’ont pas forcément les mêmes préoccupations.

Il faut prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Nous avons été convoqués à 10 heures. Je crois qu'à 10 heures les travaux préparatoires préalables devraient être faits pour permettre d’aller plus vite. L’autre problème qui se pose c'est que les gens devraient se parler le plus rapidement possible pour trouver le consensus, pour pouvoir avoir aussi un esprit de dépassement. Parce que le blocage principal se situe à l’intérieur des groupes qui peinent à trouver le consensus. Je pense qu’il faut davantage un leadership en Afrique et au Sénégal. Malheureusement on a énormément de bureaucratie alors que la bureaucratie n’aime pas le leadership », s’est désolé le député de la 14elégislature...