Assemblée nationale : Oumar Youm, président du groupe parlementaire BBY : « On ne nous verra jamais voter des lois qui bafoueront notre dignité ! »

Le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, Oumar Youm, lors de sa prise de parole devant les députés membres de l’assemblée et de son nouveau président, a réitéré son engagement envers sa patrie. Il a promis de travailler dans l’exemplarité, la dignité et la disponibilité avec les membres de son groupe.



Pour l’avocat, les propos de Biram Soulèye sur la question de procédure ne sont pas à contredire étant donné qu’il ont déjà été l’objet de discussions avant d’être validée par les trois responsables des groupes parlementaires.



« La priorité est un droit et c’est la loi qui nous donne les avantages … », stipule l’honorable député. Il propose donc au président de bien valider la proposition de Biram, qui consiste à suspendre la séance pour trouver une solution.



Oumar Youm a eu aussi à réprimander les propos de son collègue Guy Marius Sagna et tient à souligner aux sénégalais qu’ils ne valideront jamais un projet de loi qui pourrait bafouer leur dignité. « Je prends l’engagement ferme de ne jamais prôner l’homosexualité, valoriser la vente de nos terres pour Macky Sall, je ne voterai pour aucune loi qui nuira notre patrie… », a déclaré Oumar Youm avant de rejoindre ses rangs.