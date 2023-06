Assemblée nationale : Oumar Sy dépoussière des incohérences des chiffres dans les dépenses de l’Etat

Le député Oumar Sy est revenu devant le ministre des Finances et du Budget sur ce qu’il appelle les incohérences des chiffres avancés dans les rubriques des différents rapports et documents transmis aux parlementaires. Il interroge le ministre Mamadou Moustapha Bâ sur les différences de chiffres.



« Je voudrais me lancer dans un exercice de comparaison entre les chiffres que nous avons dans le tableau 2, les charges du budget général et ceux que nous avons dans le rapport du premier trimestre 2023. Qui est-ce qui explique cette différence de chiffre entre le tableau du budget général et ensuite dans le DP et dans le rapport du premier trimestre. Un écart de 20.32 milliards. C’est la même chose en dépenses du personnel. Pour les dépenses des biens et services, même constant. C’est le même constant pour les dépenses de transferts courants. Idem pour les dépenses d’investissements de l'Etat … » dit-il au ministre à l'occasion du débat d'orientation pour le budget 2023-2024.