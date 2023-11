Assemblée nationale: « Oumane Sonko a encaissé les milliards des lobbies (…) Il a écrit au Président pour la protection de sa famille » (député Matar Diop)

Dans son intervention, ce 25 novembre, à l’Assemblée nationale, le député Matar Diop a indiqué que Ousmane Sonko est à la solde de lobbies étrangers à qui il avait promis beaucoup de choses.



« Il y a ceux qui nous parlent de détournement alors que leur leader Ousmane Sonko que je vais citer nommément a encaissé les milliards des lobbies en leur promettant de renogocier les contrats mais tout le monde sait qu’il ne peut plus être candidat. Aujourd’hui, ces gens lui en veulent et le menacent», a dit le parlementaire pour qui, l’opposant est allé jusqu’à interpeller le Chef de l’Etat pour une protection.



« Il a écrit au président de la République pour lui demander de protéger sa famille », a dit Matar Diop. Il s’exprimait ce 25 novembre, lors du passage à l’Assemblée du ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine F. Diome dans le cadre du vote du projet de budget de son département.





El H. M. BÈYE