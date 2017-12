Assemblée nationale : Moustapha Niasse affirme avoir parlé à Cheikh Tidiane Gadio

En résidence surveillée dans le Maryland (Etats Unis), Cheikh Tidiane Gadio bénéficie du soutien de l’Assemblée Nationale et de son Président. En effet ce dernier a affirmé avoir parlé au président du mouvement « Luy Jot Jotna ». C’était lors du passage du Premier Ministre devant les députés lors de sa déclaration de politique générale. Ce dernier répondait à une question du député Mamadou Lamine Diallo qui accusait le Gouvernement de ne pas soutenir Gadio à cause de sa nationalité américaine.

« Le Président (Moustapha Niasse) a dit qu’ils se sont parlé. Je ne peux pas en dire autant de mon chef » a d’abord dit Mahammed Dionne. Avant de renchérir pour noter que Gadio bénéficiait de toute l’affection du Sénégal, du Chef de l’État et de l’Assemblée. « Nous travaillons à ce qu’il puisse retrouver l’hémicycle » a-t-il fini par dire.