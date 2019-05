Assemblée nationale : Moustapha Cissé Lo renvoie les membres de l’opposition à revoir leurs cours

Sur le plan de la légalité, le président a été respectueux des textes, a aussi déclaré l’honorable député. ‘’C’est lui qui définit la politique de la Nation. C’est lui qui avait soumis un programme aux populations. Ces dernières ont porté leur choix sur lui. Ce qui fut une plébiscite d’autant qu’il a gagné au premier tour après avoir eu une majorité parlementaire, à l’Assemblée nationale. C’est comme lors du référendum où il est sorti largement victorieux après avoir attaqué, cogné et vaincu ses adversaires du Non. Il nous faut nous rappeler que dans une vie démocratique, seul le peuple décide et non l’opposition’’.





Le député Moustapha Cissé Lo a porté la réplique à ceux-là qui dénonçaient la voie choisie par le président Macky Sall pour procéder à la révision de la Constitution. À ces membres de l’opposition qui relevait que cette modification, à l’origine d’une séance plénière à l’Assemblée nationale n’était pas conforme à la loi, il les a renvoyés à leurs cours.‘’La journée d’aujourd’hui, est un des moments les plus importants dans la vie parlementaire. Pour la simple raison que nous avons été saisis par le président de la République pour une révision de la constitution. Deux possibilités s’offraient à lui pour y parvenir : Ou il choisissait la voie référendaire qui allait nécessiter beaucoup d’argent ou bien il passe par l’Assemblée nationale où nous qui représentons le peuple siègeons’’.Cette opposition, il l’a prise pour cible en la peignant comme un conglomérat de structures dépourvues de militants. ‘’Généralement, cette opposition n’est constituée que de formations politiques ne comptant comme membre que son fondateur et sa petite famille. (…). Je m’adresse à vous de la majorité parlementaire. Pour vous inviter à voter tous cette loi et conformément à la volonté du président de la République. Nous avons été choisis parmi beaucoup de nos semblables. Donc qu’on soit à son écoute. Il a dit qu’il souhaiterait qu’on lui ouvre grandement les voies afin qu’il puisse finir ce qu’il avait entamé, et certains lui disent niet. Je dis à ceux-là que cette loi sera votée que cela leur plaise ou non. Parce que nous constituons la majorité!’’