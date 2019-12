Assemblée nationale / Mor Kane Ndiaye (Député) salue le projet du Pont de Rosso

Le député de la Diaspora Mor Kane Ndiaye s’est estimé satisfait de la politique du gouvernement concernant la mobilité urbaine qui fait du Sénégal un exemple admiré dans la sous-région.



Le député a aussi salué le projet du Pont de Rosso qui était une vieille doléance de plus de 50 ans qui est en cours de concrétisation. À l’entendre, avec ce pont, la ville de Rosso se séparera des plus grandes difficultés que rencontre cette localité.



Mor Kane Ndiaye n’en est pas resté là puisqu’il a demandé au ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Oumar Youm, la réhabilitation de la route Diogo-Ngaye et Bambey, ce qui permettra d’accélérer le développement économique de la zone.